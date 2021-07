Agricoltura: giunta Regione Lazio approva istituzione Tavolo partenariato per sviluppo rurale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina la giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell’assessora all’Agricoltura, Enrica Onorati e del viceresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, una delibera per istituire il Tavolo di partenariato per lo sviluppo rurale del Lazio per il periodo 2023-2027. “Il tavolo rappresenterà un importante momento di raccolta e di analisi delle istanze del territorio nella definizione della prossima programmazione europea per l’agricoltura del Lazio - spiega l'assessora Onorati -. Parliamo infatti di un importante e strategico passaggio, propedeutico alla nuova programmazione di sviluppo rurale, con oltre 70 soggetti nostri partner, per permettere la necessaria consultazione e partecipazione delle istituzioni coinvolte, delle parti economiche e sociali, degli organismi che rappresentano la società civile e di quelli incaricati di promuovere l’inclusione sociale, i diritti fondamentali, la parità di genere e la non discriminazione. Vogliamo una agricoltura del Lazio che parli di chi ogni giorno spende il proprio impegno e lavoro, con sacrificio, passione e dedizione, nella nostra regione. Una agricoltura giovane, innovativa, inclusiva, che non lasci indietro nessuno, ma che anzi sia volano di nuove opportunità economiche e sociali. La pandemia - prosegue l'assessora - ha dimostrato come il settore agricolo sia necessario e vitale per l’intera sussistenza di un Paese, parliamo di donne e uomini che non si sono mai fermati ma che anzi hanno garantito l’approvvigionamento dei prodotti senza alcuna soluzione di continuità. Il tavolo di partenariato è una occasione importantissima per il confronto e la concertazione sulla futura agricoltura del Lazio, sulle molteplici opportunità che l’Europa offre attraverso le risorse del programma di sviluppo rurale. Ci aspetta una nuova sfida - conclude -, che vogliamo accogliere e vincere insieme, per una crescita sostenibile del nostro territorio”. (segue) (Com)