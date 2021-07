Agricoltura: giunta Regione Lazio approva istituzione Tavolo partenariato per sviluppo rurale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con questa delibera - aggiunge il vicepresidente Leodori - creiamo uno strumento, quello del Tavolo di partenariato che, in tante occasioni, nella programmazione, nella gestione e nella spesa dei fondi europei si è rivelato fondamentale. Le risorse che l’Europa ci offre, anche nel campo dell’agricoltura, rappresentano un’occasione imperdibile per promuovere nuovi e importanti investimenti sul nostro territorio a favore delle piccole e medie realtà impegnate in un comparto in continua evoluzione. Per individuare la migliore strategia è sempre necessario passare attraverso la via del confronto tra le parti sociali e istituzionali. L’auspicio - conclude Leodori - dunque è quello di raccogliere, condividere e generare intorno al Tavolo osservazioni, contributi e idee utili alla creazione del nuovo Psr da unire alle proposte già elaborate dalla Regione”. (Com)