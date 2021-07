Ucraina-Russia: Zelensky intende discutere con Putin dell'articolo in merito all'unità dei due popoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha affermato di non aver ancora letto in dettaglio l'articolo dell'omologo russo Vladimir Putin sull'unità dei popoli, rilevando però di essere pronto a discutere su alcuni punti della questione durante un incontro personale con la controparte. "È bello che una persona conosca la lingua ucraina. Se il presidente della Federazione Russa ha già iniziato a scrivere in ucraino, allora stiamo facendo tutto bene e in questa direzione sostengo questa decisione. Non ho avuto il tempo di leggere l'intero articolo, perché ieri ho avuto incontri importanti , ma in alcune parti che ho letto, ho visto un lavoro approfondito. Il presidente della Federazione Russa vi ha dedicato molto tempo, perché c'è molto lavoro d'archivio. Beh, posso solo invidiare che il presidente di uno Stato così grande possa avere così tanto tempo da dedicare a un volume di lavoro così dettagliato", ha detto Zelensky. (segue) (Rum)