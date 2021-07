Ucraina-Russia: Zelensky intende discutere con Putin dell'articolo in merito all'unità dei due popoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato ucraino ha ribadito di essere pronto a discutere personalmente alcuni aspetti dell'articolo con Putin. "Parliamo costantemente del nostro incontro, ma il presidente russo non ha abbastanza tempo per il nostro incontro. Non sapevo su cosa passasse il suo tempo, ma ora vedo il risultato. Mi sembra sia importante si possa discutere su alcune cose, fra cui quelle di cui ha già scritto. Probabilmente, gli darei molto materiale che potrà essere utilizzato anche in un altro articolo in futuro", ha detto Zelensky. “Quanto al popolo fraterno, ho già risposto: si dimenticano quando parlano della vittoria sul fascismo, della Seconda guerra mondiale, di quante vite di ucraini sono andate perdute e ci ricordano in altre occasioni che siamo popoli fraterni", ha spiegato il capo dello Stato. (Rum)