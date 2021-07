Libia: parlamento riprende sessione su bilancio unitario 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti di Tobruk, il parlamento monocamerale della Libia che si riunisce nell’est del Paese, riprenderà oggi la sessione sul disegno di legge relativo al bilancio generale dello Stato per il 2021. Tra gli altri punti all’ordine del giorno figura anche il disegno di legge sull'elezione del presidente e la ripartizione dei collegi elettorali: si tratta, a ben vedere, di un tentativo da parte del foro legislativo di Tobruk di bypassare il Foro di dialogo politico libico (Lpdf), l’organismo patrocinato dalle Nazioni Unite che finora non è riuscito ad approvare la base costituzionale per il voto. La Camera ha sospeso ieri la seduta a porte chiuse che ha discusso il dossier del bilancio, ma senza alcuna votazione da parte dei deputati, anche perché peraltro mancava il quorum. Secondo il deputato Ammar al Ablaq, sono tre le proposte sul tavolo: si vota l'intero bilancio presentato dal governo, considerato però troppo oneroso della maggior parte dei parlamentari; si votano singolarmente le sezioni del bilancio; si vota la proposta di bilancio presentata dalla Commissione per le finanze del Parlamento, che prevede un budget meno corposo. (Lit)