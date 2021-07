Giustizia: Sisto, bene dibattito Camere ma no arroccamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito parlamentare su riforme importanti come quelle sulla giustizia "è assolutamente fisiologico, se non necessario: con questo governo, il Parlamento non ha più la funzione ancillare di qualche mese fa. Probabilmente i testi saranno oggetto di contraddittorio, si discuteranno, ove utile si cercherà un accordo, ma non c'è spazio per indecisioni ed arroccamenti perché le riforme s'hanno da fare". Lo ha detto a "Coffee Break" su La7, il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, che poi sul ddl Zan ha osservato: "La posizione dei 17 senatori di Iv sarà certo determinante, insieme a ciò che accadrà nei voti segreti che, va ribadito, sono la massima espressione di libertà di ciascun parlamentare, lasciandolo libero, specialmente su determinati temi etici, di esprimersi indipendentemente dalle appartenenze. Più in generale, l'impressione è che in una maggioranza così ampia, qualcuno senta il bisogno di darsi un'identità, temendo che questa possa perdersi nelle larghe intese. Ma insistere sui temi divisivi - ha concluso Sisto - non fa il bene del Paese". (Rin)