Algeria: ex segretario generale ministero della Difesa arrestato con pesanti accuse

- Il maggiore generale Abdelhamid Ghriss, ex segretario generale del ministero della Difesa dell’Algeria, è stato arrestato la scorsa settimana dal tribunale militare di Blida. Lo rende noto il quotidiano “El Watan”, secondo il quale l’arresto di Ghriss arriva dopo l’estradizione dalla Turchia del maresciallo Guermit Bounouira, segretario privato di Ahmed Gaid Salah, ex capo di stato maggiore dell'esercito algerino. Nei confronti del generale Ghriss è stato prima emesso un divieto di uscita dal territorio nazionale e poi un mandato di arresto per diverse accuse, tra cui “arricchimento senza causa”, “abuso d’ufficio” e “appropriazione indebita di fondi pubblici”. I fatti risalirebbero al periodo in cui Ghriss era segretario generale del ministero della Difesa, nonché capo della sezione dell’organizzazione e della logistica del ministero, nella cerchia ristretta del defunto Ahmed Gaid Salah. Secondo la fonte, il generale Ghriss sarebbe anche un “attore importante” della rete dietro la cosiddetta “guerra di disinformazione” che veniva condotta sui principali social network nel 2019, prendendo di mira personaggi pubblici, politici, attivisti o imprenditori. Al centro di questa rete erano coinvolti diversi alti ufficiali, tra cui il generale Wassini Bouazza, ex direttore generale per la sicurezza interna, arrestato nell’aprile 2020 insieme ai suoi stretti collaboratori, e il maggior generale Abdelkader Lechkhem ex direttore generale del dipartimento della comunicazione, arrestato nel marzo 2021. Le indagini sono proseguite con l’arresto di altri ufficiali accusati di aver ricoperto un ruolo nella “guerra di disinformazione”. È il caso del colonnello Mesbah, il quale avrebbe coordinato, insieme a Lechkhem, tutte le operazioni, e del maggiore generale Ali Akroum, a capo del dipartimento della logistica. Tutti gli alti ufficiali arrestati erano parte della cerchia ristretta di Ahmed Gaid Salah e, ad oggi sono stati arrestati una trentina di generali e alti ufficiali.(Ala)