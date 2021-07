Libia: Covid, registrati 10 mila contagi negli ultimi cinque giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro per il controllo delle malattie in Libia ha annunciato di aver registrato circa 10 mila casi di contagi di Covid-19 negli ultimi cinque giorni. In particolare, il Centro ha reso noto il bollettino giornaliero con 2.640 nuovi casi, un tasso di positività al 38,9 per cento, due morti e 369 guariti, dichiarando che la città che ha registrato il maggior numero di contagi è stata Misurata con 752 casi, seguita da Tripoli con 702 casi. Negli ultimi cinque giorni il numero totale dei contagi è arrivato a 9.883 a causa della diffusione della variante Delta, che ha portato le autorità libiche a decidere di fermare tutti i collegamenti con la Tunisia.(Lit)