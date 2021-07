Russia: Covid, Rdif presenterà richiesta approvazione vaccino Sputnik Light in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) prevede di presentare a breve una domanda al regolatore indiano per l'approvazione del vaccino contro il coronavirus Sputnik Light. Lo ha affermato il direttore di Rdif, Kirill Dmitriev. "Prevediamo di presentare una domanda al regolatore indiano per l'approvazione di Sputnik Light molto presto", ha dichiarato Dmitriev a "Cnn India". Rdif ha annunciato l'inizio della cooperazione con il più grande produttore mondiale di vaccini, il Serum Institute of India (Sii). Il primo lotto del bicomponente Sputnik V dovrebbe essere pronto nel mese di settembre. (Rum)