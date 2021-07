Farnesina: Cgil, Di Maio faccia decadere nomina ad ambasciatore Vattani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo che la nomina ad ambasciatore della Repubblica italiana presso lo stato di Singapore di Mario Vattani sia in contrasto con la nostra Costituzione e il nostro ordinamento. Auspichiamo che il ministro degli Esteri intervenga al fine di farla decadere". È quanto si legge nella missiva a firma di Susanna Camusso, responsabile Politiche europee e internazionali della Cgil, inviata al ministro Luigi Di Maio. "Onorevole ministro - si legge nella lettera - una petizione la cui raccolta firme è ancora in corso, le interrogazioni parlamentari, la manifestazione dell'Anpi a Marzabotto, la presa di posizione della Cgil esteri (Maeci) sono solo alcune delle iniziative che hanno evidenziato il dissenso, lo sconcerto di fronte alla nomina di Mario Vattani". "Infatti - si spiega - sono note e documentate le posizioni e le azioni di Vattani che contrastano le disposizioni della nostra Costituzione, che sono reiterate nel tempo, aggravate dall'assenza di qualunque ripensamento nonostante il ritiro di una precedente nomina a console di Vattani, proprio in seguito alle indignate reazioni a comportamenti 'fascisti' documentati nel nostro Paese". (segue) (Com)