Farnesina: Cgil, Di Maio faccia decadere nomina ad ambasciatore Vattani (2)

- Nel merito, Camusso scrive al ministro che la Cgil ritiene che la nomina di Vattani "sia in contrasto con la XII disposizione della nostra Costituzione e che violi l'art. 54 della Carta", poiché "pensiamo che non ci sia alcun dubbio che un rappresentante del corpo diplomatico abbia l'onere di rappresentare l'Italia repubblicana e la sua Costituzione antifascista". Inoltre si ritiene "in contrasto al nostro ordinamento" e in particolare "con l'ultimo articolo della legge Scelba n.645 del 1952". "Come organizzazione sindacale che si riconosce nella Costituzione - si conclude - auspichiamo che il ministro degli Esteri Luigi di Maio, proprio per rispetto del nostro ordinamento, intervenga al fine di far decadere la nomina di Mario Vattani riservandogli incarichi che non hanno funzioni di rappresentanza del nostro Paese e della sua Costituzione". (Com)