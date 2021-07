Speciale difesa: Filippine-Cina, Manila teme "cancellazione" pronunciamento su Mar Cinese Meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Filippine hanno celebrato il quinto anniversario del pronunciamento della Corte di Arbitrato dell'Aia che ha riconosciuto le ragioni del Paese contro le rivendicazioni della Cina su ampi tratti del Mar Cinese meridionale. Manila ha avvertito che non tollererà alcun tentativo di "cancellare" il pronunciamento del 2016, mentre Pechino ha fatto riferimento al verdetto come "ad un pezzo di carta straccia". Per l'occasione è tornato sull'argomento anche il segretario di Stato Usa, Antony Blinken: il segretario ha dichiarato che i due Paesi asiatici sono vincolati dal diritto internazionale a rispettare il pronunciamento della Corte di arbitrato, ed ha ribadito che Washington farebbe valere il proprio impegno alla difesa collettiva, nel caso in cui i legittimi interessi delle filippine fossero oggetto di aggressione militare da parte della Cina. (Fim)