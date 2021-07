Speciale difesa: Iraq,incendio in ospedale a Nassiriya, almeno 62 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo l'incidente il primo ministro iracheno, Mustafa al Kadhimi, ha convocato una riunione urgente di ministri ed esponenti delle forze di sicurezza, allo scopo di determinare le cause e le conseguenze dell’incendio. Il comitato ha preso diverse decisioni, tra cui quella di inviare un team governativo sul campo per seguire la situazione e quella di arrestare il direttore provinciale della sanità, il direttore dell’ospedale, e il direttore della difesa civile provinciale. Il devastante incendio di Nassiriya è frutto di “corruzione” e “mala gestione", ha scritto il presidente della Repubblica, Barham Salih, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. “La catastrofe dell’ospedale di Al Hussein, e prima di essa, quella dell’ospedale Ibn al Khatib, è il prodotto di corruzione persistente e mala gestione, che sottostima le vite degli iracheni e impedisce la riforma delle istituzioni”, ha scritto il capo dello Stato iracheno. (Res)