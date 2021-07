Speciale difesa: Libia, il Consiglio di presidenza ribadisce la consegna del potere a una parte eletta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce del Consiglio presidenziale della Libia, Najwa Wheba, ha tenuto lunedì una conferenza stampa nella capitale Tripoli per parlare di una serie di questioni su cui il Consiglio presidenziale ha lavorato nel periodo passato. Lo ha riferito il quotidiano "Ean Libya", riportando che la portavoce ha ribadito l'impegno del Consiglio presidenziale sulla road map e sulla consegna del potere a una parte eletta. Wheba ha aggiunto che il Consiglio presidenziale esprime la speranza che la Camera dei rappresentanti e l’Alto consiglio di Stato raggiungano una base costituzionale per lo svolgimento delle elezioni. La portavoce ha indicato che il Consiglio presidenziale ha emesso una decisione che annulla le nomine delle missioni diplomatiche all'estero al fine di preservare l'unità nazionale e gli standard professionali per incarichi di questo livello. Wheba ha anche sottolineato che continuano le consultazioni per concordare la nomina di un ministro della Difesa e il consiglio presidenziale insiste per nominare il ministro il prima possibile perché fa parte degli sforzi per unificare l'istituzione militare. (Lit)