Speciale difesa: Argentina, ex presidente Macri denunciato per invio illegale di armi a Bolivia

- L'ex presidente dell'Argentina, Mauricio Macri, e una decina di ministri e funzionari del suo governo sono stati denunciati formalmente dall'attuale esecutivo di Alberto Fernandez per aver inviato armamenti in Bolivia in modo illegale a novembre del 2019 falsificando la quantità e l'uso al quale erano destinati. La denuncia, riporta l'agenzia stampa "Telam", è firmata dall'attuale ministra della Sicurezza, Sabrina Frederich, dal ministro della Giustizia, Martin Soria, e dalla direttrice del Fisco, Mercedes Marco Del Pont ed è diretta contro l'ex presidente Macri, l'ex ministro della Siicurezza, Patricia Bullrich, l'ex ministro della Difesa, Oscar Aguad, l'ex direttore della Dogana, Jorge Davila, e l'ex direttore dell'Agenzia di controllo degli Armamenti (Anmac), Eugenio Cozzi. "Il delitto consiste nell'invio irregolare di armamenti e munizioni alla Bolivia attraverso una falsificazione delle quantità e della destinazione nelle diverse istanze di controllo e in particolare presso il servizio doganale", si legge nella denuncia. La denuncia è stata presentata anche nei confronti dei vertici della Gendarmeria all'epoca dei fatti. (Abu)