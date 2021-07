Speciale difesa: Taiwan, due aerei militari cinesi varcano zona di identificazione dell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due aerei militari cinesi sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea (Adiz) di Taiwan. Lo riferisce il ministero della Difesa dell'isola, ricordando che l'intrusione è la sesta nel suo genere dall'inizio di luglio 2021. Un aereo per la guerra elettronica Shaanxi Y-8 dell'Esercito di liberazione popolare (Epl) ha varcato i limiti dell'Adiz a sud-ovest di Taiwan, accompagnato da un velivolo per la lotta antisommergibile Shaanxi Y-8. In risposta, Taiwan ha mobilitato velivoli intercettori ed ha trasmesso avvisi radio. La Cina ha inviato aerei militari nella zona di identificazione di Taiwan il 2, 3, 4, 7, 8 e 12 luglio. Da settembre dello scorso anno, Pechino ha intensificato la sua presenza militare attorno a Taiwan, violando frequentemente la zona di identificazione a sud-ovest dell'Isola. (Cip)