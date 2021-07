Imprese: Terna è partner del Meeting di Rimini 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, è partner del Meeting di Rimini 2021, dedicato quest’anno a “Il coraggio di dire ‘io’”. Stando al relativo comunicato stampa, il gruppo guidato da Stefano Donnarumma, con circa 75 mila chilometri di linee e 889 stazioni elettriche, è il più grande operatore indipendente di rete per la trasmissione elettrica in Europa, ed è regista e abilitatore del sistema elettrico italiano e della transizione energetica: con il Piano industriale 2021-2025, che prevede quasi nove miliardi di investimenti, e un Piano di sviluppo decennale da oltre 18 miliardi di euro, Terna mette al servizio del Paese gli investimenti più alti di sempre per garantire un sistema elettrico ogni giorno più sicuro, efficiente e sostenibile. La società, prosegue la nota, presenterà un progetto di formazione in realtà virtuale per la salita verticale sui tralicci, dando la possibilità di scalare virtualmente un sostegno alto 30 metri. In particolare, grazie all’ausilio di un visore Vr e di due controller, si potrà simulare un intervento di manutenzione: dalla fase della preparazione dei dispositivi di protezione individuale, sino alle operazioni in quota di messa in sicurezza dei conduttori e di sostituzione degli isolatori. (Com)