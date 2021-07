Osce: giovani e sicurezza nel Mediterraneo, dichiarazione dell'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'intervento italiano si è sottolineato come i propositi allora delineati dai ministri dei 57 Paesi Osce siano oggi ancora più validi e importanti, dopo che la pandemia ha moltiplicato i rischi di marginalizzazione socio-economica in tutto il mondo. In tale contesto, l'Italia auspica un più incisivo ruolo dell'Osce a supporto dei giovani nella regione mediterranea, pilastro indispensabile per una pace e sicurezza sostenibili. L'Italia, in questi anni, ha fatto la propria parte contribuendo a progetti Osce su queste tematiche nel Mediterraneo, ad esempio premiando giovani imprenditori impegnati in iniziative di economia sostenibile e finanziando e ospitando in Italia un corso per giovani funzionari pubblici dei Paesi mediterranei tenuto dall'Ufficio Osce per le istituzioni democratiche e i diritti dell’uomo (Odihr). (Res)