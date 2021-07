Cultura: Gioco Inedito, conclusa edizione 2021 su Collezione Farnesina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa l’edizione 2021 del contest internazionale per game designer emergenti “Gioco Inedito – miglior proposta di Gioco”. Il concorso – promosso da Lucca Comics & Games in collaborazione con dV Giochi – sì è svolto in stretta collaborazione il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, con l’obiettivo di promuovere nel mondo la Collezione Farnesina. Lo riferisce oggi la Farnesina sul proprio sito internet. Agli autori è stato chiesto, infatti, di ispirarsi al tema dell’arte contemporanea italiana, per dare vita a un gioco da tavolo che possa essere strumento di conoscenza e approfondimento della collezione di opere d’arte contemporanea esposta presso la sede del ministero. I tre prototipi finalisti di questa edizione sono: “Il Curatore” di Luca Rosa, “Falso d'autore” di Diego Pignatta, “CiaoArt - Collezione Farnesina” di Andrea Ruggeri. E’ stato invece già assegnato il Premio per il Miglior Artwork a “AR5” di Andrea Corti e Luca Brambilla, con bellissima grafica di Carola Corti e Alessandra Facchin. (Res)