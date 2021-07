Sardegna: Confartigianato, 8 milioni di credito da Confidi Finart per rilancio aziende del Sassarese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi pandemica non ha scalfito la voglia delle imprese sassaresi di mettersi in gioco e di voler investire per crescere e svilupparsi. Lo dimostrano gli oltre 8 milioni di euro che Confidi Finart, il Consorzio Fidi promosso da Confartigianato Imprese Sassari, nello scorso anno, ha permesso di far arrivare alle aziende artigiane, e non solo, di tutta la provincia. Con circa 750 imprese socie in tutto il territorio del nord ovest della Sardegna, e più di 136mila euro di risultato d'esercizio, la struttura creditizia dell'Associazione degli Imprenditori Artigiani, guidata l'imprenditore sassarese Marco Rau, ha chiuso e approvato il bilancio 2020, supportando le aziende nell'accesso al credito e assistendole anche nella ricerca del giusto finanziamento. Dal bilancio, presentato all'assemblea dei soci, emerge anche come per il Consorzio Fidi Artigiano si apra una nuova stagione di crescita. Infatti la struttura ha istruito 93 pratiche di finanziamento, maturato un totale di nuovi affidamenti deliberati pari a 663mila euro, per un totale garantito di 306 mila euro e pratiche di rinnovo degli affidamenti a breve termine per circa 1 milione di euro, per un totale garantito di oltre 545 mila. (segue) (Rsc)