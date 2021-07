Sardegna: Confartigianato, 8 milioni di credito da Confidi Finart per rilancio aziende del Sassarese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche nel bel mezzo di una crisi – commenta Marco Rau, imprenditore e presidente del Consiglio di amministrazione di Finart – il nostro Confidi ha dato prova di essere solido e radicato nella realtà imprenditoriale del nord Sardegna. E' molto confortante, in mezzo a una crisi profonda, vedere i segnali di vitalità, intelligenza e innovazione, che sono indice della capacità di accettare le difficili sfide di questa stagione". "Lavoriamo quotidianamente per Favorire l'accesso al credito alle migliori condizioni possibili alle micro e piccole aziende del territorio – continua Rau – questo è da sempre uno dei principali obiettivi della nostra struttura. Ed è con questo scopo che siamo al fianco degli imprenditori che hanno la necessità di rapportarsi con il sistema bancario per ottenere linee di credito agevolate con strumenti operativi garantiti, affidabili, efficaci e dinamici". E' il supporto concreto verso le attività, Finart lo ha dato attraverso un plafond sulle garanzie agevolate di 500.000 euro per le imprese del Nord Sardegna con l'obiettivo di facilitarle nell'ottenimento di liquidità, per fare fronte alle urgenze immediate correlate alle quotidiane esigenze aziendali. (Rsc)