Polonia: viceministro Esteri, non stiamo bloccando l’arrivo del nuovo ambasciatore Usa

- La Polonia non sta bloccando l’arrivo nel Paese del nuovo ambasciatore degli Stati Uniti. Lo ha detto il viceministro degli Esteri, Marcin Przydacz, ripreso dall’agenzia di stampa “Pap”. “Nessuno sta fermando nulla. La procedura è cominciata poco tempo fa ed è in corso. Tutto avviene in linea con i principi e le scadenze consuetudinarie” e quella della stampa è “una ricerca vacua di notizie”, ha commentato il viceministro. Il suo riferimento è a un articolo del portale “Onet” per il quale Varsavia non vorrebbe dare a Marek Brzezinski il cosiddetto "agrément", il gradimento preliminare all’accreditamento di un nuovo ambasciatore. Secondo “Onet”, il governo richiede a Brzezinski di rinunciare alla cittadinanza polacca prima di trasferirsi nel Paese come massimo rappresentante diplomatico degli Stati Uniti. Brzezinski, che l’amministrazione del presidente Joe Biden ha indicato come possibile futuro ambasciatore a Varsavia, è il figlio di Zbigniew Brzezinski, avvocato, diplomatico, ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Jimmy Carter e prima ancora consigliere del presidente Lyndon B. Johnson. (Vap)