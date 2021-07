Moldova: si dimette la dirigenza del partito Piattaforma dignità e verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intera dirigenza del partito moldavo Piattaforma dignità e verità ha annunciato le dimissioni. Lo riferisce l'agenzia moldava d'informazione "Deschide.md", riprendendo una dichiarazione del leader del partito, Andrei Nastase. "L'intera dirigenza della Piattaforma dignità e verità, il presidente e i vicepresidenti del partito hanno annunciato le loro dimissioni all'interno dell'Ufficio politico nazionale. Sempre oggi l'Ufficio politico nazionale ha deciso di convocare per il 5 settembre il Congresso del partito, dove sarà eletta una nuova dirigenza. Questa decisione dell'Ufficio politico nazionale sarà messa all'ordine del giorno del Consiglio politico nazionale, che sarà convocato nei prossimi giorni", ha scritto Nastase aggiungendo che fino all'elezione della nuova leadership del partito, la posizione ad interim di segretario sarà esercitata da Dinu Plangau. Alle elezioni anticipate dell'11 luglio, la Piattaforma ha ottenuto solo 34.181 voti (2,33 per cento), risultato che non le ha permesso di entrare nel futuro Parlamento moldavo. (Rob)