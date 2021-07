Fisco: Assolombarda, nel 2020 pressione stabile su uffici e capannoni industriali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il tema della fiscalità locale - ha dichiarato Alessandro Scarabelli, direttore generale di Assolombarda - è una delle leve di competitività grazie alle quali i nostri territori possono continuare ad essere attrattivi e facilitare la messa a terra delle risorse del Pnrr. L’esistenza di forti disparità tra i territori, ad esempio per quel che riguarda l’imposizione della Tari, deve portare le amministrazioni locali a riflettere a vantaggio dell’attrattività del territorio e della competitività delle sue imprese”. “Da questo punto di vista - prosegue Scarabelli - un tema che vogliamo porre all’attenzione delle amministrazioni comunali è quello della detassazione, dal 2021, di tutte le superfici produttive dei capannoni industriali, compresi tutti i magazzini collegati a queste attività. Ci preoccupa, infatti, l’orientamento che l’Anci ha assunto recentemente sull’assoggettabilità alla Tari dei magazzini di prodotti finiti, orientamento che peraltro contraddice la posizione del ministero della Transizione ecologica e del Mef. A questo riguardo quindi auspichiamo che le amministrazioni locali seguano le indicazioni del ministero, anche per evitare il possibile insorgere di lunghi e costosi contenziosi”. Se si considerano i nove anni della rilevazione 2012 - 2020 - evidenzia il Rapporto sulla fiscalità locale di Assolombarda - gli uffici hanno visto aumentare la pressione fiscale complessivamente dell’8,6 per cento, pagando in media 615 euro in più: l’importo è, infatti, passato da 7.122 a 7.737 euro. (segue) (Com)