Fisco: Assolombarda, nel 2020 pressione stabile su uffici e capannoni industriali (3)

- Quasi della stessa intensità è stato l’incremento della pressione fiscale locale sui capannoni industriali pari all’8,4 per cento: l’importo medio è passato da 36.581 a 39.671 euro. Il 2020 ha evidenziato un modestissimo scostamento medio rispetto al 2019 della tassa sui rifiuti per i capannoni (-0,4 per cento) e una stabilità per gli uffici. Dal 2012 la tassazione sui rifiuti è diminuita dello 0,1 per cento per gli uffici e del 17,3 per cento per i capannoni industriali. Per quel che riguarda la Tari, fra le amministrazioni dei territori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Pavia, nel 2020, sono stati registrati aumenti di oltre il dieci per cento in 21 Comuni per gli uffici e in 18 per i capannoni industriali, mentre diminuzioni di oltre il dieci per cento sono state osservate in 16 Comuni per gli uffici e in 21 per i capannoni. Complessivamente considerando tutte le imposte rilevate, i Comuni con il livello di pressione fiscale più alto sono quelli di grandi dimensioni e più vicini ai capoluoghi, soprattutto a Milano. Infatti, i primi cinque Comuni per carico fiscale complessivo sulle imprese (aggregando il dato di uffici e capannoni considerando tutte le imposte escluso gli oneri e l’Addizionale Irpef) sono Milano, Sesto San Giovanni, Bollate, Rozzano e Cologno Monzese. Anche i capoluoghi Monza e Lodi si trovano in posizioni ad altapressione fiscale: rispettivamente nella 7° e 10° posizione. (Com)