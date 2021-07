Maltempo: Di Marco (M5S), Regione sostenga territori colpiti da violenta grandinata dell'8 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta consideri la grandinata dello scorso giovedì enti calamitosi regionale e intervenga a sostegno dei territori colpiti. Lo chiede Nicola di Marco, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Lombardia, in una mozione urgente depositiata questa mattina. Lo scorso giovedì, ricorda Di Marco, "il territorio lombardo e in particolar modo quello del Sud Milano, è stato colpito da una potente grandinata che ha causato diversi danni a interi Comuni: molte macchine sono state danneggiate, così come strutture comunali, abitazioni e terreni agricoli. A Rozzano un intero quartiere Aler ha subito ferite negli stabili, con una prima stima di danni quantificata in 8 milioni di euro" Il Consigliere chiede dunque alla giunta regionale che "consideri gli eventi calamitosi naturali verificatisi lo scorso 8 luglio come eventi di livello regionale e, di conseguenza, eroghi risorse per il rimborso delle spese sostenute dagli Enti interessati, oltre a ulteriori contributi per i danni subiti dalle infrastrutture e dal territorio". (Com)