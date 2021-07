Turismo: a Roma si amplia hotel Bernini, Raggi ad avvio lavori "grande coraggio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si rinnova e amplia lo storico hotel Sina Bernini Bristol in piazza Barberini a Roma: da 129 a 175 camere e più spazio per il salone d'ingresso grazie all'acquisizione dell'area della banca al piano terra. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, oggi ha partecipato alla demolizione del muro che collega le due aree dell'albergo e che è stata possibile grazie al superamento di alcune criticità burocratiche che impedivano di avviare i lavori. "È un momento storico per questo hotel - ha detto Raggi -, abbiamo abbattuto il muro che separa l'albergo da una struttura destinata ad uffici, con un'operazione di rigenerazione urbana che permetterà di riqualificare e ampliare l'hotel. Si riparte dalla rigenerazione urbana, con standard di altissimo livello. Il turismo, non possiamo negarlo, ha subito un grande colpo dalla pandemia. Ci vuole coraggio per ripartire. Dobbiamo puntare sul turismo alto-spendente. A Roma, per far ripartire i flussi turistici, abbiamo subito pensato al bollino Safe tourism per le strutture che rispettano le norme anti Covid. Roma durante la pandemia è riuscita a tenere ai margini il virus - ha sottolineato -, questo dice tanto a chi vuole venire in vacanza nella Capitale. E ora rappresentiamo ai turisti anche la capacità di saper gestire i postumi della pandemia". (segue) (Rer)