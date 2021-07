Cuba: Bernini (Fi), serve mobilitazione per il popolo cubano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dittatura comunista cubana sta lasciando il suo popolo senza difese di fronte al Covid in uno scenario drammatico di economia a pezzi, di fame, e in un clima di violenza di Stato tipica dei peggiori regimi. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Le imponenti manifestazioni represse con centinaia di arresti sono il segnale che la voglia di libertà sta prevalendo, e la comunità internazionale ha il dovere di dare ogni sostegno al popolo che chiede i suoi diritti fondamentali", aggiunge Bernini. (Rin)