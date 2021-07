Elezioni: sondaggio Lega, centrodestra avanti di 15 punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle prossime elezioni politiche il centrodestra sarebbe "avanti di 15 punti". Lo si legge nella stima elaborata dall'"Osservatorio politico per la Lega Salvini premier" a cura di Enzo Risso, consulente per le ricerche strategiche. Ieri, 12 luglio, le intenzioni di voto premiavano il partito di Matteo Salvini che totalizzava il "22,5 dei consensi, seguito da Fratelli d'Italia con il 18,5, Forza Italia all'8,1 per cento e altri partiti di centrodestra con l'1,3 per cento". Ieri l'intero centrodestra si attestava "al 50,4 per cento".(Rin)