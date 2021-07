© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta dell'Aula della Camera è stata sospesa in seguito alla decisione del governo di porre la fiducia sul decreto Sostegni bis. I lavori riprenderanno alle 15 con la discussione congiunta sulle linee generali dei documenti: Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2020 e Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2021. (Rin)