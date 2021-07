Tunisia: Covid, atteso oggi un aereo militare turco con 50mila dosi di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo militare che trasporta 50mila vaccini contro il Covid-19, respiratori, dispositivi per l'ossigeno e varie attrezzature e forniture mediche donati dalla Turchia è atteso oggi in Tunisia. Lo ha annunciato la presidenza tunisina in un comunicato. La presidenza ha espresso "il suo profondo ringraziamento e gratitudine alle autorità turche per questa nobile iniziativa a sostegno degli sforzi della Tunisia per far fronte alla diffusione della pandemia di Covid-19". La donazione rientra nel quadro dell'attuazione "delle istruzioni del presidente Kais Saied di intensificare le azioni per mobilitare il sostegno internazionale agli sforzi nazionali per affrontare in modo efficace la rapida diffusione della pandemia", conclude il comunicato stampa. (Tut)