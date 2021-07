Lavoro: Capone (Ugl), no ai tagli indiscriminati, tutelare posti di lavoro Contact center Inps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Confederazione condividiamo e sosteniamo lo sciopero nazionale e la manifestazione di questa mattina degli operatori del Contact center Inps. Lo ha reso noto Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, a sostegno dello sciopero nazionale degli operatori del Contact center Inps. "La legittima richiesta di riconoscimento della legge sulla clausola sociale, quale strumento normativo da utilizzare per l'internalizzazione verso Inps Servizi, è l'unica strada percorribile per tutelare i 3.300 posti di lavoro. Di contro, la linea tracciata dal presidente Tridico di bandire un concorso pubblico rischia di lasciare fuori dal perimetro dell'internalizzazione centinaia di lavoratori e lavoratrici trasformandoli in esuberi. Tutto ciò, inoltre, a valle della presentazione del 20esimo Rapporto annuale dell'Ente che rileva l'impatto drammatico della crisi occupazionale in atto. In una fase difficile come quella che stiamo attraversando, la priorità deve essere quella di tutelare i posti di lavoro. L'Ugl - ha concluso - si oppone alla logica dei tagli indiscriminati e alla macelleria sociale sulla pelle dei lavoratori". (Com)