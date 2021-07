Roma 2021: Bernaudo (Li) ufficializza avvio campagna elettorale "partiti hanno distrutto città"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il coraggio di cambiare ci ha spinto fino a qui. Il nostro obiettivo è battere il 'clan degli statalesi' capeggiato dai quattro candidati espressi dai partiti che hanno distrutto la Capitale". Così Andrea Bernaudo, candidato a sindaco di Roma per Liberisti italiani, annuncia in una nota l'ufficializzazione, domani alle 19 al Circolo Sportivo Flaminia nel Municipio XV, della sua corsa elettorale e quindi l'avvio formale della campagna elettorale in vista del voto per le elezioni amministrative di Roma 2021. Obiettivo del candidato di Li è "lo smantellamento del sistema parastatale e clientelare che da oltre vent’anni paralizza la città di Roma con le gare pubbliche per l’aggiudicazione dei servizi. La vera e unica alternativa - afferma Bernaudo - siamo noi. Ora i cittadini romani esausti e i delusi che non vanno più a votare hanno un’occasione storica". (Rer)