Napoli: domani inaugurazione asilo nido alla Sanità

- Domani, mercoledì 14 luglio alle ore 12 verrà inaugurato, alla presenza del sindaco di Napoli Luigi de Magistris dell'assessore alla Scuola Annamaria Palmieri e dell'assessore al Patrimonio Alessandra Clemente, un nuovo nido comunale alle Fontanelle, nel cuore della Sanità. "'Le ali di Daniela' così verrà intitolata la struttura in memoria della compianta Daniela Salzano, già dirigente scolastica del plesso Lombardi dove nasce il nido, molto amata dal territorio", spiega una nota. All' inaugurazione interverranno, oltre alla famiglia di Daniela, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Luisa Franzese, il presidente di Municipalità Ivo Poggiani, la nuova dirigente scolastica Fabiana Alfieri ed una delegazione della comunità scolastica territoriale. L'ingresso alla struttura è da Vico San Nicola alle Fontanelle con possibilità di parcheggio nel cortile. In merito l'assessore comunale Annamaria Palmieri, ha dichiarato: "Un momento importante per un duplice motivo: per la comunità scolastica dell'IC Lombardi Russo Montale, che ha fortemente accompagnato e voluto questo nido in omaggio alla memoria di Daniela, e per il territorio, che -dopo il nido Piazzi - vede nascere un secondo polo per l'infanzia, figlio dell'impegno con cui l'Amministrazione comunale sta investendo i fondi Fesr e del Piano nazionale del Ministero Istruzione sull'offerta O-3". (Ren)