India: Covid, 31.443 nuovi casi e 2.020 decessi, riunione tra Modi e governanti Nord-est (2)

- Il primo ministro, Narendra Modi, oggi ha avuto una videoconferenza con i capi dei governi statali del Nord-est: Nagaland, Tripura, Sikkim, Meghalaya, Mizoram, Arunachal Pradesh, Manipur e Assam. Al centro della discussione l’andamento dei contagi: su 66 distretti del Paese con tassi di positività superiori al dieci per cento 39 si trovano nella regione nord-orientale. Il premier, stando a un comunicato del suo ufficio, ha raccomandato l’attuazione dei protocolli per il microcontenimento. L’altro tema di rilievo è stato quello della vaccinazione: i progressi nella campagna, ma anche la cosiddetta esitazione vaccinale. Infine, Modi ha ricordato le misure finanziarie più recenti approvate da Nuova Delhi (un pacchetto da 2.300 miliardi di rupie, oltre 2,6 miliardi di euro) per rafforzare l’infrastruttura sanitaria. (segue) (Inn)