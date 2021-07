Nagorno-Karabakh: Artsakh condanna visita a Shusha dei diplomatici accreditati in Azerbaigian (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il dicastero dell'Artsakh, "è deplorevole che i diplomatici stranieri accreditati in Azerbaigian abbiano ceduto alle azioni manipolative di Baku, che non solo mirano a impedire la ripresa del processo di risoluzione globale del conflitto, ma minano anche le fondamenta della politica internazionale, ponendo le basi per riconoscere i risultati di azioni illegali come norma accettabile. Nessuna acquisizione territoriale risultante dalla minaccia o dall'uso della forza dovrebbe essere riconosciuta come legittima”, si legge ancora nella nota. La città di Shusha, così come altri distretti, sono stati riconquistati dall’Azerbaigian in seguito al conflitto con l’Armenia dello scorso autunno. In base a una dichiarazione trilaterale siglata da Russia, Armenia e Azerbaigian quei territori sono passati sotto la sovranità di Baku. (Rum)