Energia: Poletti confermata alla presidenza del Comitato dei regolatori di Acer

- Clara Poletti, componente del Collegio dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è stata nuovamente eletta presidente del Comitato dei regolatori di Acer, l'Agenzia europea per la cooperazione delle Autorità nazionali dell'energia, istituita nell'ambito del Terzo pacchetto energia e rafforzata con il Clean Energy Package, con un ruolo sempre più importante nella definizione della regolazione europea con diretto impatto sugli assetti nazionali. Lo rende noto un comunicato. Poletti in Acer era stata eletta alla presidenza per la prima volta nel 2019. La designazione è avvenuta nel corso della 101esima riunione del Comitato dei regolatori, che si è svolta oggi online, in cui sono rappresentati le Autorità nazionali dell'energia dei 27 Stati membri dell'Unione. La carica assume particolare rilevanza in quanto avviene in concomitanza con il Green deal europeo e il percorso di transizione energetica destinato a ridisegnare il mercato europeo. “Sono felice ed onorata di poter continuare a garantire il coordinamento dei Regolatori dell’energia nell’ambito di Acer. Ringrazio tutti per la conferma della fiducia per un altro mandato. Continuerò a promuovere, nonostante le difficoltà presentate dalla pandemia, una cooperazione rafforzata con le istituzioni europee per affrontare le grandi sfide energetiche che abbiamo davanti, a cominciare dalla decarbonizzazione del settore”, ha sottolineato Poletti nel suo discorso di presentazione. (Com)