Libia: riesumati tre corpi in nuove fosse comuni a Tarhuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati riesumati oggi tre corpi all’interno di due nuove fosse comuni individuate nell’area agricola nota come “Chilometro 5” nella città di Tarhuna, a sud-est di Tripoli, in Libia. Lo ha riferito ad “Agenzia Nova” l’Autorità generale libica per la ricerca e l’identificazione delle persone scomparse. La notizia giunge dopo la conclusione di ricerche condotte su diversi terreni agricoli, durante le quali sono state individuate più di 25 fosse, 21 delle quali individuali, da cui sono stati estratti più di 140 cadaveri, interi o decomposti. L’ex Procuratrice generale presso la Corte penale internazionale (Cpi), Fatou Bensouda, aveva in precedenza affermato che la Cpi ha incontrato i sopravvissuti dei massacri delle fosse comuni, sottolineando inoltre che la squadra è in contatto con le autorità libiche. Lo scorso marzo l’Unione europea (Ue) ha imposto sanzioni contro Mohammed e Abdulrahim al Kani, leader delle milizie Al Kani, che controllavano la città di Tarhuna, per il loro coinvolgimento in esecuzioni extragiudiziali e sparizioni forzate.(Lit)