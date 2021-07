Cuba: governo di Madrid difende diritto fondamentale cittadini a manifestare liberamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna "segue con grande interesse e molto da vicino" la situazione a Cuba e "difende il diritto fondamentale di tutti i cittadini a manifestare liberamente e pacificamente" chiedendo alle autorità cubane di rispettarlo. Lo ha reso noto in un comunicato il governo di Madrid secondo cui Cuba sta soffrendo una crisi in cui convergono diversi elementi, tra cui la crisi economica e il calo del turismo a causa del Covid-19. "Esprimiamo la nostra preoccupazione per le gravi carenze che affronta la sua popolazione. Siamo anche consapevoli del peggioramento della pandemia sull'isola ed esploreremo modi per aiutare ad alleviare la loro situazione come abbiamo già fatto con altri Paesi della regione", ha spiegato il ministero degli Esteri spagnolo.(Spm)