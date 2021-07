Ue: Lagarde (Bce), unità della Banca centrale a rischio se aumentano tassi di interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità della Banca centrale europea (Bce) sui suoi obiettivi di inflazione potrebbe perdersi già la prossima settimana, quando si deciderà se cambiare le linee guida sull'aumento dei tassi di interesse. Questo è quanto dichiarato da Christine Lagarde, presidente dell'istituto, in un'intervista al quotidiano "Financial Times". "Non sono illusa del fatto che ogni sei settimane alle riunioni di politica monetaria avremo un consenso unanime e un'accettazione universale perché ci saranno alcune differenze, e va bene così", ha detto. La decisione su quando iniziare a ridurre gradualmente il programma di stimolo dell'economia della Bce a causa la situazione pandemica sarà un test cruciale della nuova strategia dell'istituto nei prossimi mesi. Diversi analisti si attendono un annuncio in merito entro il mese di settembre. Dall'inizio della pandemia, la Bce ha lanciato un programma di acquisto di emergenza di titoli di Stato da 1.850 miliardi di euro, e prestato migliaia di miliardi di euro alle banche a interessi negativi. Diversi membri del consiglio monetario hanno già chiesto l'inizio di una graduale riduzione di tale supporto, dopo che il tasso di inflazione ha toccato il tetto del 2 per cento fissato dalla stessa Bce nei primi mesi dell'anno. (segue) (Rel)