Ue: Lagarde (Bce), unità della Banca centrale a rischio se aumentano tassi di interesse (2)

- Lagarde ha spiegato di aspettarsi battaglie, ma ha anche lasciato intendere di voler resistere a allentamenti anticipati delle politiche monetarie attuali, che molti economisti hanno definito essere il più aggressivo programma di stimolo all'economia nella storia della Bce. Nelle parole di Lagarde, "potente" e "persistente" sono "parole chiave" che chi decide all'interno della Bce non dovrebbe "sottostimare o minare". La presidente ha spiegato che la nuova strategia della banca potrebbe prevedere "un periodo transitorio in cui l'inflazione sia moderatamente sopra l'obiettivo" del 2 per cento, prima che "reagisca". La nuova strategia, secondo Lagarde, non renderà la Bce più rigida, ma al contrario darà un'ulteriore flessibilità per "tollerare" aumenti temporanei dell'inflazione, ed esaminerà l'introduzione di nuovi strumenti come la distribuzione diretta di denaro alla popolazione (il cosiddetto "helicopter money"), insieme all'aumento dell'acquisto di asset e proprietà. (Rel)