Emirati: Agenzia per l’ambiente, nuova strategia per migliorare la qualità dell’aria

- L’Agenzia per l’ambiente di Abu Dhabi (Ead), negli Emirati Arabi Uniti, sta sviluppando una nuova strategia quinquennale per migliorare la qualità dell’aria nell’emirato. Lo ha dichiarato la stessa Ead, sostenendo che il primo passo per realizzare la strategia è rafforzare il quadro normativo di riferimento, con particolare attenzione al miglioramento della gestione delle principali fonti di inquinamento atmosferico. Ieri, i dati del sistema di monitoraggio della qualità dell’aria di 19 stazioni distribuite in tutto l’emirato hanno identificato 14 aree come “moderate”, quattro “malsane per le persone sensibili” e solo una come “buona”. I calcoli dell'indice di qualità dell'aria si basano sulle misurazioni di cinque principali inquinanti: biossido di azoto, monossido di carbonio, ozono, anidride solforosa e particolato, ha dichiarato l’agenzia.(Res)