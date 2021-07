Serbia: premier Brnabic, oggi seduta dell'Unità di crisi su situazione Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi è prevista una nuova seduta dell'Unità di crisi contro il Covid-19 in Serbia. Lo ha reso noto ieri la premier serba Ana Brnabic, aggiungendo che i medici hanno espresso forte preoccupazione per la situazione epidemiologica, in particolare per il fatto che la popolazione più giovane non si è ancora vaccinata. "Seguiamo i dati, io e il presidente, per esaminare la situazione nei vari comuni e nelle città. La situazione più sicura è in quelle realtà locali con il maggior numero di persone vaccinate", ha detto Brnabic in un intervento per l'emittente "TV Pink". Nei giorni scorsi la premier ha osservato che la vaccinazione della popolazione contro il Covid-19 "è una questione di sicurezza nazionale". "Mi dispiace che non siamo in grado di comunicare questo concetto a un numero sufficiente di persone, innanzitutto i giovani", ha detto Brnabic lo scorso 25 giugno, sottolineando che solo il 17 per cento della popolazione sotto i 30 anni è vaccinato. (segue) (Seb)