Serbia: premier Brnabic, oggi seduta dell'Unità di crisi su situazione Covid (2)

- La vaccinazione, ha proseguito la premier, è anche una questione di dovere civico e di responsabilità sociale. "Non riusciamo a raggiungere i 2,6 milioni di cittadini vaccinati, non riusciamo a superare la percentuale del 48 per cento di popolazione vaccinata e nemmeno il 48 percento degli adulti può proteggere tutti", ha sottolineato allora Brnabic ricordando che in alcune località "la risposta è stata eccellente", come a Belgrado dove la percentuale di vaccinati è superiore al 70 per cento. La percentuale supera il 50 per cento in 37 comuni, ha proseguito Brnabic, mentre in 15 la percentuale sotto il 30 per cento. "Abbiamo bisogno di responsabilità sociale", ha detto ancora la premier aggiungendo che il 70 per cento della popolazione anziana è stato invece vaccinato a livello nazionale. Brnabic ha poi ricordato che la Serbia è stata fra i primi Paesi ad emettere un certificato digitale per l'avvenuta vaccinazione. Durante la pandemia, ha poi dichiarato la premier, è stato fatto "un duro lavoro per trovare la risposta giusta" alla crisi. (segue) (Seb)