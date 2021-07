Serbia: premier Brnabic, oggi seduta dell'Unità di crisi su situazione Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ricerca fatta in 15 Paesi europei, ha detto la premier, mostra che la fiducia dei cittadini serbi nel sistema sanitario è aumentata del 12 per cento dallo scoppio della pandemia. "Oggi siamo assolutamente più pronti, questo vale per tutti i sistemi sanitari, nessuno al mondo era pronto per una pandemia", ha osservato la premier. La Serbia, ha aggiunto Brnabic, "ha fatto del suo meglio, ha cercato di essere flessibile". Oggi, ha aggiunto, il sistema sanitario è più resiliente di prima. "Nonostante la pandemia siamo riusciti a rafforzare ulteriormente il nostro sistema, abbiamo costruito due ospedali, ora stiamo costruendo il terzo e stiamo assumendo altro personale", ha detto Brnabic aggiungendo che quello che occorre imparare dalla crisi portata dal coronavirus è la solidarietà. "Quello che dobbiamo imparare dalla pandemia è la solidarietà, tutti a volte si perdono d'animo, dobbiamo trovare un modo per aiutarci a vicenda", ha concluso la premier. (Seb)