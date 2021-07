© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui referendum in tema di giustizia "non abbiamo ancora deciso, stiamo valutando". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia viva, ad "Agorà estate" su Rai3. "Il fatto che sia un referendum portato dai radicali mi porta a dire che sia un referendum interessante. Naturalmente ci sono degli aspetti, in quei quesiti, anche discutibili", ha osservato. (Rin)