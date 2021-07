G20: Guerra, accordo epocale per tassazione, stop a elusione e concorrenza fiscale sleale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sulla tassazione globale raggiunto da 131 Paesi su 139 "è epocale e può aprire la strada a una cooperazione internazionale anche su altri temi". Lo ha detto la sottosegretaria all'Economia, Maria Cecilia Guerra, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24. "Questo accordo è stato necessario - ha spiegato Guerra - non perché non ci sia per un Paese libertà di tassare meno e quindi avere meno spesa pubblica ma perché l'imposizione fiscale è stata spesso usata da alcuni come arma nei confronti di altri: in sostanza uno Stato non tassa in relazione all'attività economica che viene esercitata sul proprio territorio ma si fa base perché profitti che sono realizzati in altri Paesi vengono invece artificialmente ricondotti con espedienti di elusione fiscale in località a bassa fiscalità".(Rin)