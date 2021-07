Cina: la nave cinese Xuelong 2 salpa per una nuova spedizione artica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo rompighiaccio di ricerca auto-sviluppato dalla Cina, Xuelong 2, è salpato da Shanghai inaugurando la dodicesima spedizione artica del Paese, ed è ora impegnato in un viaggio di circa 15 mila miglia nautiche che dovrebbe concludersi nel mese di settembre. Lo riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn". La spedizione prevede di monitorare il mare, il ghiaccio marino, l'atmosfera, le microplastiche e l'acidificazione degli oceani nell'Artide. La nave raccoglierà dati idrologici, meteorologici e biologici nella regione, e condurrà inoltre indagini scientifiche nella cresta di Gakkel nell'Oceano Artico per osservare la formazione di rocce e magma e le caratteristiche geomorfiche. Lungo 122 metri e largo 22,3 metri, il rompighiaccio ha un dislocamento di quasi 14 mila tonnellate e una autonomia di navigazione di 20 mila miglia nautiche. La costruzione dello Xuelong 2 è iniziata alla fine del 2016 e completata nel luglio 2019. La nave è partita per il suo viaggio polare inaugurale nell'ottobre 2019. (Cip)