Covid: rapporto organizzazione Somo, Moderna si affida a paradisi fiscali per evitare alte tassazioni (2)

- "C'è un'ingiustizia economica tangibile quando i contribuenti finanziano lo sviluppo di un prodotto, solo per vederselo rivendere con un margine considerevole", hanno scritto gli autori del rapporto. "Il fatto che i profitti risultanti finiscano nei paradisi fiscali, dove saranno quasi sicuramente tassati a un livello molto basso, se non del tutto, aggrava questa ingiustizia". Secondo le stime di "Politico.eu", Moderna ha ricevuto milioni di finanziamenti pubblici, in particolare dal governo degli Stati Uniti. Entro dicembre 2020, Moderna ha ricevuto circa 4,1 miliardi di dollari dal Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti, di cui un miliardo nell'ambito dell'iniziativa statunitense "Warp Speed". Gli Stati Uniti hanno ordinato vaccini di Moderna per un valore di 7,5 miliardi, pagando circa 15 dollari a dose. L'Ue ha ordinato il vaccino di Moderna per un valore di oltre 10 miliardi di dollari, con un anticipo iniziale di 360 milioni di dollari, al prezzo di 22,50 dollari per dose. I Paesi dell'Ue, che pagano i vaccini con i bilanci nazionali, hanno ottenuto uno sconto di 4,50 dollari a dose sull'ordine iniziale a causa di tale acconto. (Beb)