Regno Unito: fonti stampa, governo vuole dai social dati sugli autori di insulti razzisti

- Il governo britannico sarebbe intenzionato a chiedere informazioni relative agli autori di episodi di razzismo alle piattaforme social e non alle autorità di polizia in "maniera più tempestiva", per aiutare le autorità a ridurre l'entità del problema e punire i responsabili. Fonti interne al governo citate dal quotidiano "The Times" fanno sapere infatti che il governo vorrebbe "conseguenze nella vita reale" per coloro che utilizzano le piattaforme social per compiere abusi a sfondo razziale e insultare le persone su basi etniche, citando la volontà di voler "fare di loro un esempio". Nella notte di domenica e nella giornata di ieri le pagine dei calciatori neri della nazionale inglese Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, colpevoli di aver sbagliato i tre rigori che hanno consegnato la finale di Euro 2020 alla nazionale italiana, sono state inondate di commenti e insulti a sfondo razzista e discriminatorio. Le ingiurie sono state ampiamente condannate nella giornata di ieri dalla federazione calcistica inglese, dal primo ministro Boris Johnson e dal principe William, insieme all'ancor più ferma condanna espressa dall'allenatore della nazionale, Gareth Southgate, in una conferenza stampa convocata per l'occasione, dove ha definito gli insulti come "imperdonabili". (Rel)